Campinas recebe festival inédito que celebra milho, morango e chocolate, com entrada gratuita De 8 a 10 de agosto, Campinas será palco de uma grande celebração da culinária... Portal Veloz|Do R7 25/07/2025 - 11h38

Portal Veloz

De 8 a 10 de agosto, Campinas será palco de uma grande celebração da culinária brasileira. A Praça Arautos da Paz recebe o 1º Festival do Milho Verde, que acontece em conjunto com o Festival “Eu Amo Chocolate – Edição Morango”. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 50 expositores e promete atrair o público com uma programação que combina gastronomia típica, cultura popular, apresentações musicais e ações solidárias. A proposta é oferecer uma experiência acessível e diversa para toda a família.

