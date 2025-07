Casa da Matrona busca investidores para ampliar seu modelo inovador de negócio colaborativo Primeira empresa colaborativa do varejo de alimentos e bebidas no Brasil busca fechar rodada final... Portal Veloz|Do R7 30/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Primeira empresa colaborativa do varejo de alimentos e bebidas no Brasil busca fechar rodada final de investimentos para somar no impacto e estrutura financeira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra como você pode fazer parte dessa história inspiradora!

Leia Mais em Portal Veloz:

Empresa de trens chinesa abrirá fábrica em Araraquara

Matheus Costa é o novo treinador do Guarani

Atropelamento de pedestre é registrado na Rodovia Santos Dumont em Campinas