Casarão e Parque das Indústrias recebem melhorias viárias através do Programa Asfalto Novo em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré segue firme com os trabalhos do Programa Asfalto... Portal Veloz|Do R7 07/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré segue firme com os trabalhos do Programa Asfalto Novo, um dos maiores investimentos em infraestrutura urbana dos últimos anos na cidade. Nesta semana, os serviços estão sendo finalizados no bairro Parque das Indústrias, enquanto as obras no Parque Casarão entram em fase de conclusão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as melhorias que estão transformando a cidade!

Leia Mais em Portal Veloz:

Esquema de segurança para reunião do Brics no Rio será mantido até terça (8)

Incêndio atinge casa no Jardim Novo Campos Elíseos em Campinas neste domingo (6)

PAT Sumaré oferece mais de 80 vagas nesta segunda-feira; destaque para áreas de limpeza e vendas