Cavalo é mutilado e morto em Bananal após ser forçado a percorrer 15 km

Caso de maus-tratos ganhou repercussão nas redes sociais e mobilizou ativistas e autoridades locais  Um...

Portal Veloz|Do R7

Caso de maus-tratos ganhou repercussão nas redes sociais e mobilizou ativistas e autoridades locais Um cavalo morreu na tarde de sábado (16) em Bananal, no interior de São Paulo, após ser submetido a maus-tratos extremos. Segundo a Polícia Militar, o animal foi forçado a cavalgar cerca de 15 km até não aguentar mais e cair de exaustão. Em seguida, o responsável pelo crime, identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, amputou duas patas do cavalo com um facão e desferiu golpes na região do abdômen.

