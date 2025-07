Chevrolet Tracker 2026 ganha novo visual e motor com injeção direta: veja as versões e preços Marcos Camargo Jr. A Chevrolet oficializou as mudanças que estão disponíveis no Tracker 2026 que ganhou novo...

Marcos Camargo Jr. A Chevrolet oficializou as mudanças que estão disponíveis no Tracker 2026 que ganhou novo visual alinhado aos novos padrões visuais da marca, novo interior com multimídia maior e integrada ao painel digital. O utilitário segue com os motores Ecotec 1.0 litro turbo e 1.2 litro turbo, agora com injeção direta de combustível. Somente o Tracker e a Montana ganham o sistema, pois o Onix manteve a injeção indireta.

Para mais detalhes sobre as novidades e preços do Chevrolet Tracker 2026

