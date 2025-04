China anuncia retaliação e aumenta taxas de produtos dos EUA para 125% POOL New/ReutersNesta sexta-feira (11), a China anunciou que vai aumentar as tarifas de produtos dos... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h46 ) twitter

POOL New/ReutersNesta sexta-feira (11), a China anunciou que vai aumentar as tarifas de produtos dos Estados Unidos de 84% para 125%, de acordo com a agência de notícias Reuters. Segundo o Ministério das Finanças do país asiático, a nova taxação sobre produtos americanos é mais uma reposta às medidas impostas pelo presidente Donald Trump. Nesta quinta-feira (10), o governo Trump explicou que as tarifas impostas ao país asiático somam 145%.

