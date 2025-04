China anuncia tarifas adicionais de 84% sobre produtos americanos Getty ImagesNesta quarta-feira (9), a China anunciou, através do Ministério das Finanças, que vai impor... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 10h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h07 ) twitter

Getty ImagesNesta quarta-feira (9), a China anunciou, através do Ministério das Finanças, que vai impor tarifas de 84% aos bens norte-americanos a partir de quinta-feira. O ministério reiterou que “não há vencedores em uma guerra comercial” e que “a China não quer uma”, mas “não ficará de braços cruzados se os direitos legítimos do seu povo forem violados”. O governo chinês publicou um documento em que defende a posição da China nas suas relações econômicas e comerciais com os Estados Unidos. A China afirma que “ambos os países são uma oportunidade e não uma ameaça um para o outro” e apela a Washington para que elimine “imediatamente” a “imposição unilateral de tarifas”. Trump ordenou na terça-feira a aplicação de uma tarifa adicional de 50% sobre os produtos chineses, elevando o total das taxas para 104%. Pequim anunciou anteriormente uma taxa de 34% sobre os produtos norte-americanos, depois de Trump ter imposto uma taxa na mesma percentagem sobre os produtos chineses.

