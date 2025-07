Ciclone extratropical atinge São Paulo e provoca chuva e rajadas de vento Foto: Divulgação/Governo de SPA cidade de São Paulo e outras cidade no interior do estado registraram... Portal Veloz|Do R7 28/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Divulgação/Governo de SPA cidade de São Paulo e outras cidade no interior do estado registraram chuvas na manhã desta segunda-feira (28). A Defesa Civil emitiu um alerta para ventos fortes em todo o estado e ressaca com ondas de até três metros no litoral. A previsão indica que a chuva deve persistir ao longo do dia, com temperaturas variando entre 14 e 25 graus. Rajadas intensas de vento são esperadas na região metropolitana e leste do estado. Um ciclone extratropical deve atingir os estados do sul do país.

