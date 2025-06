Colisão entre moto e charrete deixa duas vítimas fatais próximo ao Aeroporto de Viracopos Dois acidentes consecutivos envolvendo motocicletas deixaram duas pessoas mortas e outra gravemente ferida no início... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h57 ) twitter

Portal Veloz

Dois acidentes consecutivos envolvendo motocicletas deixaram duas pessoas mortas e outra gravemente ferida no início da noite deste domingo (1º), na Rua César Fernandes Borges Soares, marginal do km 68 da Rodovia Santos Dumont (SP-075), nas proximidades do bairro Cidade Singer e do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este trágico acidente.

