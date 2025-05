Com apenas 14 anos, violinista de Limeira é aprovada no Conservatório de Tatuí A violinista estuda pelo menos três horas todos os dias A musicista limeirense Ellena Finazzi... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 20h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h44 ) twitter

A violinista estuda pelo menos três horas todos os dias. A musicista limeirense Ellena Finazzi conheceu o violino com apenas 7 anos e foi amor à primeira vista. “Eu me apaixonei pela música e pelo instrumento”, conta. Aos 10 anos, entrou para a Escola Livre de Música de Limeira (ELM) e agora, aos 14, foi aprovada no Conservatório de Tatuí, uma das mais respeitadas escolas de música da América Latina. “Eu estudei bastante e me preparei por mais ou menos um ano; estava ansiosa e fiquei muito feliz com o resultado”, diz Ellena.

