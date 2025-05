Conferência Municipal de Sorocaba define 31 propostas de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial Foto: Prefeitura de SorocabaA 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Sorocaba aprovou,... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Sorocaba aprovou, no último sábado (17), no Núcleo de Educação, Tecnologia e Cultura da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), 31 propostas, resultado de um amplo processo de discussão. Com o tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Social”, o evento contou com a participação de mais de 150 pessoas, entre autoridades, delegados, convidados e observadores.

