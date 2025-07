Confira como funciona Piracicaba no feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, nesta quarta-feira, dia 9 Foto: Prefeitura de PiracicabaPrefeitura de Piracicaba – Fechada Câmara Municipal – Fechada Ipasp – Fechado Poupatempo Municipal – ... Portal Veloz|Do R7 08/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 09h18 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaPrefeitura de Piracicaba – Fechada Câmara Municipal – Fechada Ipasp – Fechado Poupatempo Municipal – Fechado Poupatempo Estadual – Fechado Transporte público – Linhas operarão com horários de domingos e feriados, exceto as linhas 210 (Unileste), 416 (Uninoroste/TVS), 505 (Uninorte) e 507 (Pq. Automotivo via Hyundai) que operam com horário de dias úteis. A loja Pira Mobilidade estará fechada Coleta de lixo domiciliar – Funciona normalmente Comércio – Comércio de rua e corredores comerciais funcionam das 9h às 16h Shopping – As lojas funcionam das 14h às 20h, enquanto a praça de alimentação ficará aberta das 11h às 22h Bancos – Fechados Saúde – Todos os serviços de emergência funcionam normalmente. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e COT (Central de Ortopedia e Traumatologia) funcionam 24h. SAMU atende normalmente pelo telefone 192. Já as UBSs (Unidades Básica de Saúde), CRABs (Centros de Referência da Atenção Básica) e USFs (Unidades de Saúde da Família) estarão fechadas no feriado

