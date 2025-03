Coreia do Norte lança mísseis durante exercícios militares de Seul e EUA © Lusa A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos nesta segunda-feira (11), segundo o... Portal Veloz|Do R7 10/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h26 ) twitter

© Lusa



A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos nesta segunda-feira (11), segundo o Estado-Maior da Coreia do Sul, enquanto Seul e Washington realizam os exercícios militares anuais ‘Freedom Shield’. De acordo com o comunicado oficial, os projéteis foram disparados da província de Hwanghae em direção ao mar Amarelo por volta das 13h50 (horário local). O governo norte-coreano classificou as manobras militares conjuntas como um “ato de provocação perigoso” que eleva o risco de conflito na região.

Saiba mais sobre essa situação tensa e suas implicações no Portal Veloz.

