Corinthians e Bahia vencem em rodada de clássicos pelo Brasileirão Rafael Rodrigues/EC Bahia A nona rodada do Campeonato Brasileiro reservou quatro clássicos para este domingo... Portal Veloz|Do R7 19/05/2025 - 09h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 10h34 )

Rafael Rodrigues/EC Bahia A nona rodada do Campeonato Brasileiro reservou quatro clássicos para este domingo (18). Dois deles ocorreram à tarde, com festa das torcidas de Corinthians e Bahia. O Timão derrotou o Santos por 1 a 0, na Neo Química Arena. Já na Arena Fonte Nova, o Esquadrão de Aço superou o Vitória por 2 a 1, na edição 503 do Ba-Vi.

