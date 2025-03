Corinthians joga mal e se complica na Pré-Libertadores Rodrigo Coca/Agência Corinthians O Corinthians foi derrotado por 3 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil,... Portal Veloz|Do R7 06/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h18 ) twitter

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians foi derrotado por 3 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira (5) no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador), na partida de ida da terceira fase prévia da Copa Libertadores, a última antes da etapa de grupos da competição continental.

Saiba mais sobre a situação do Timão e o que esperar do próximo jogo consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

