Criança de 2 anos morre após ataque de pitbull em Hortolândia Na manhã desta segunda-feira (21), uma criança de 2 anos morreu depois de sofrer um... Portal Veloz|Do R7 22/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h58 ) twitter

Na manhã desta segunda-feira (21), uma criança de 2 anos morreu depois de sofrer um ataque de um cão da raça pitbull, em Hortolândia. De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada por uma vizinha. Quando os agentes chegaram até o local, precisaram atirar contra o cachorro para que soltasse a menina. Ela chegou a ser encaminahda para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas acabou chegando no local já sem vida. O cachorr, que levou três tiros, também foi socorrido. A mãe da criança estava na casa no momento do ataque, mas a PM afirmou que ainda não sabe a dinâmica do ocorrido. A perícia também esteve presente para a realização dos trabalhos.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

