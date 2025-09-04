Defesa Civil de Campinas marca presença em encontro regional para combate à estiagem Cada kit é composto por bomba d’água, abafadores, enxadas, facões, máscaras de proteção e Equipamentos... Portal Veloz|Do R7 04/09/2025 - 19h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h57 ) twitter

Cada kit é composto por bomba d’água, abafadores, enxadas, facões, máscaras de proteção e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A Defesa Civil de Campinas marcou presença em um encontro regional para o fortalecimento de ações de combate à estiagem, realizado nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, em São João da Boa Vista. O coordenador regional e diretor do órgão em Campinas, Sidnei Furtado, representou a regional local no evento, que reuniu prefeitos, no período da manhã, e produtores rurais, à tarde, para alinhar estratégias de prevenção.

