Defesa Civil de Campinas marca presença em encontro regional para combate à estiagem
Cada kit é composto por bomba d’água, abafadores, enxadas, facões, máscaras de proteção e Equipamentos...
Cada kit é composto por bomba d’água, abafadores, enxadas, facões, máscaras de proteção e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A Defesa Civil de Campinas marcou presença em um encontro regional para o fortalecimento de ações de combate à estiagem, realizado nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, em São João da Boa Vista. O coordenador regional e diretor do órgão em Campinas, Sidnei Furtado, representou a regional local no evento, que reuniu prefeitos, no período da manhã, e produtores rurais, à tarde, para alinhar estratégias de prevenção.
Para mais detalhes sobre as ações e a importância do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
