Desabamento de passarela na Rodovia Anchieta deixa motorista ferido e interdita via O motorista do veículo sofreu ferimentos leves Na noite desta quinta-feira (13), a passarela de... Portal Veloz|Do R7 13/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 22h45 )

O motorista do veículo sofreu ferimentos leves. Na noite desta quinta-feira (13), a passarela de pedestres localizada no km 52 da Rodovia Anchieta, que liga São Paulo ao litoral, desabou após um acidente envolvendo um caminhão. O incidente ocorreu na região de Cubatão, no bairro Fabril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o ocorrido.

