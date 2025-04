Dólar fecha a R$ 5,70 e cai 3,57% em março Em um dia misto no mercado financeiro, o dólar despencou e a bolsa de valores... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 07h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 07h46 ) twitter

Em um dia misto no mercado financeiro, o dólar despencou e a bolsa de valores também caiu. Em meio à cautela com a entrada em vigor do tarifaço do governo de Donald Trump, a moeda norte-americana caiu mais de 3% no mês. Apesar da queda desta segunda-feira (31), a bolsa subiu cerca de 6% e teve o melhor desempenho mensal desde agosto do ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

