Engenho Central recebe o 4º Festival de Orquídeas, Suculentas e Flores a partir de sexta (4) em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaPiracicaba sedia de sexta a domingo, 04 a 06/07, o 4º Festival... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h57 )

Foto: Prefeitura de PiracicabaPiracicaba sedia de sexta a domingo, 04 a 06/07, o 4º Festival de Orquídeas, Suculentas e Flores, que será realizado no Armazém 9 do Engenho Central. Com entrada gratuita, o evento transforma o espaço em um verdadeiro jardim, reunindo mais de 10 mil espécies de orquídeas, suculentas, cactos, flores ornamentais e plantas frutíferas, além de acessórios e materiais para cultivo.

Não perca a chance de explorar este incrível festival e todas as suas atrações! Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para a matéria completa.

