Especialistas alertam que crianças não podem ser "produto" das redes Bruno Peres/Agência Brasil O debate sobre o uso das redes sociais por crianças e a... Portal Veloz|Do R7 13/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h38 )

Bruno Peres/Agência Brasil

O debate sobre o uso das redes sociais por crianças e a circulação de conteúdos que exploram a imagem de menores de idade ganharam enorme repercussão nos últimos dias após as denúncias feitas pelo influenciador Felca Bress. Para especialistas entrevistados pela Agência Brasil, é preciso determinar regras claras para as redes sociais e plataformas pata combater a exploração de crianças e adolescentes online.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro desse importante debate!

