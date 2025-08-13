Logo R7.com
Especialistas alertam que crianças não podem ser “produto” das redes

Bruno Peres/Agência Brasil
O debate sobre o uso das redes sociais por crianças e a circulação de conteúdos que exploram a imagem de menores de idade ganharam enorme repercussão nos últimos dias após as denúncias feitas pelo influenciador Felca Bress. Para especialistas entrevistados pela Agência Brasil, é preciso determinar regras claras para as redes sociais e plataformas pata combater a exploração de crianças e adolescentes online.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro desse importante debate!

