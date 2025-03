Exposição no Terminal São Paulo mostra espécies de animais que habitam o Rio Sorocaba Foto: Prefeitura de SorocabaQuem estiver no Terminal São Paulo, neta quarta-feira (19), entre 8h30 e... Portal Veloz|Do R7 18/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SorocabaQuem estiver no Terminal São Paulo, neta quarta-feira (19), entre 8h30 e 15h30, poderá conferir gratuitamente a exposição “Animais do Rio”, com exemplares taxidermizados (“empalhados”) de diferentes espécies da fauna que habitam o Rio Sorocaba. Também será realizada a doação de mudas de diferentes espécies de árvores frutíferas, plantas ornamentais e temperos.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante iniciativa de preservação ambiental!

Leia Mais em Portal Veloz:

PAT Sumaré tem oportunidades para motorista e operador de empilhadeira; confira

‘Recebemos com bastante surpresa’, afirma advogado de Maicol sobre confissão do crime

Americana confirma oitavo óbito causado pela dengue na cidade