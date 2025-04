Feriado do Dia do Trabalhador deve movimentar 3,9 milhões de veículos nas rodovias concedidas de SP Foto: Governo de SPO feriado prolongado do Dia do Trabalhador deverá ter tráfego intenso nas... Portal Veloz|Do R7 29/04/2025 - 13h02 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h02 ) twitter

O feriado prolongado do Dia do Trabalhador deverá ter tráfego intenso nas rodovias concedidas do estado de São Paulo, conforme projeções da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A expectativa é de que aproximadamente 3,9 milhões de veículos circulem pelas estradas que conectam a capital, o interior e o litoral.

Para mais detalhes sobre a movimentação nas rodovias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

