Festival de Circo SP, em Piracicaba, revela talento de apenas 10 anos de idade
18º Festival de Circo SP - 290825 @adrianoescanhuela @amigosdaartespLucas Rios, malabarista, ganha espaço na programação de domingo do evento O Festival de Circo SP, cuja 18ª edição está sendo realizada no Engenho Central, em Piracicaba, além de oferecer uma intensa – e gratuita – programação cultural para o município e a região, é um celeiro para novos artistas. Em sua apresentação no espetáculo “Peri, do sonho à realidade”, do Império Cirkus, na sexta-feira, o malabarista Lucas Rios, de 10 anos de idade, chamou a atenção da organização do festival.
