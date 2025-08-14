Festival de Inverno do SESI antecipa clima do Santa Bárbara Rock Fest
Foto: Prefeitura Santa Bárbara d'OesteO SESI Santa Bárbara d’Oeste promove nesta quinta-feira (14), sexta (15) e sábado (16) a Edição Tributo – Esquenta Rock Fest SBO, parte da programação do Festival de Inverno. Em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, o evento prepara o público para o Santa Bárbara Rock Fest, que acontece neste mês.
