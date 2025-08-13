Fla e Inter iniciam disputa por vaga nas quartas da Libertadores Ricardo Duarte/Internacional Flamengo e Internacional iniciam, nesta quarta-feira (13) a partir das 21h30 (horário de... Portal Veloz|Do R7 13/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h38 ) twitter

Flamengo e Internacional iniciam, nesta quarta-feira (13) a partir das 21h30 (horário de Brasília), uma verdadeira trilogia, com três partidas consecutivas no espaço de sete dias por duas competições diferentes. O primeiro capítulo, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América e que contará com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, terá como palco o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

