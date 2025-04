Flamengo sobra e goleia o Corinthians no estádio do Maracanã Gilvan de Souza/Flamengo Com uma grande atuação, na tarde deste domingo (27) no estádio do... Portal Veloz|Do R7 28/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Gilvan de Souza/Flamengo



Com uma grande atuação, na tarde deste domingo (27) no estádio do Maracanã, o Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0 para assumir, ao menos de forma temporária (pois ainda depende do resultado da partida entre Palmeiras e Bahia), a liderança do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmitiu o confronto ao vivo.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa grande vitória! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Brasil conquista 10 medalhas na etapa de Indianápolis do World Series

Oposição na Câmara prepara ofensiva para criar ‘CPI do Roubo dos Aposentados’ pelo INSS

Parte do campus Taquaral da Unimep vai a leilão para pagamento de dívidas