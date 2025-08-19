Fuvest abre inscrições para o vestibular 2026 da USP
Foto: Governo de SPAs inscrições para o vestibular Fuvest de 2026 começaram às 12h desta...
Foto: Governo de SPAs inscrições para o vestibular Fuvest de 2026 começaram às 12h desta segunda-feira (18). O processo seletivo é para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), com ingresso previsto para o próximo ano.
Foto: Governo de SPAs inscrições para o vestibular Fuvest de 2026 começaram às 12h desta segunda-feira (18). O processo seletivo é para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), com ingresso previsto para o próximo ano.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre o vestibular!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre o vestibular!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: