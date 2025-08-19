Fuvest abre inscrições para o vestibular 2026 da USP Foto: Governo de SPAs inscrições para o vestibular Fuvest de 2026 começaram às 12h desta... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h58 ) twitter

Foto: Governo de SPAs inscrições para o vestibular Fuvest de 2026 começaram às 12h desta segunda-feira (18). O processo seletivo é para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), com ingresso previsto para o próximo ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre o vestibular!

