Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Governador Tarcísio nomeia ex-prefeito de Limeira para cargo estratégico no Escritório Regional de Campinas

A função é considerada estratégica, pois abrange 90 municípios da região incluindo Limeira  O governador...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A função é considerada estratégica, pois abrange 90 municípios da região incluindo Limeira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa importante nomeação!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.