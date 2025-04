Guarda Municipal e Polícia Civil apreendem veículos em operação no Parque Oziel em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasNa manhã desta sexta-feira, 4 de abril, a Guarda Municipal e a... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 05/04/2025 - 08h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasNa manhã desta sexta-feira, 4 de abril, a Guarda Municipal e a Polícia Civil deflagraram uma operação conjunta no Parque Oziel. O objetivo foi coibir a circulação de veículos com documentação irregular e combater a prática de direção perigosa nas ruas da cidade. A ação resultou na apreensão de quatro automóveis. Um deles, uma Belina com o teto parcialmente cortado, levantou suspeitas de uso em manobras perigosas. Também foram recolhidos um Kadett, um Palio e um Peugeot 207. Os veículos foram encaminhados ao pátio da Emdec. Todos estavam estacionados irregularmente na calçada. Não houve prisões durante a operação.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

