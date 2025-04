Holambra celebra o Dia do Rei com esporte e apresentações artísticas Foto: Prefeitura de HolambraCerca de mil pessoas passaram pela região do Moinho Povos Unidos neste... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 07h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 07h40 ) twitter

Foto: Prefeitura de HolambraCerca de mil pessoas passaram pela região do Moinho Povos Unidos neste domingo, dia 27 de abril, para celebrar uma das mais importantes festividades da Holanda: o Dia do Rei. A versão local do evento contou com atividade esportiva, dança, música e confraternização. A festa, que faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado de São Paulo, contou ainda com a apresentação oficial dos mascotes Anne e Henk.

