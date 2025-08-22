Homem é executado a tiros em posto de gasolina em Americana
Na madrugada desta sexta-feira (22), um homem identificado como Leandro Rogério Borasch Júnior, de 30 anos, foi executado a tiros em um posto de combustíveis localizado na Avenida Brasil, em Americana (SP).
