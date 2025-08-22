Logo R7.com
Homem é executado a tiros em posto de gasolina em Americana

Na madrugada desta sexta-feira (22), um homem identificado como Leandro Rogério Borasch Júnior, de 30...

Portal Veloz|Do R7

Na madrugada desta sexta-feira (22), um homem identificado como Leandro Rogério Borasch Júnior, de 30 anos, foi executado a tiros em um posto de combustíveis localizado na Avenida Brasil, em Americana (SP).

Para mais detalhes sobre este crime chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

