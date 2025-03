Homem é morto após atacar agentes da ROMU com faca durante abordagem em Piracicaba Na manhã desta terça-feira (11), um homem morreu após ser baleado por agentes da Ronda... Portal Veloz|Do R7 11/03/2025 - 12h48 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h48 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (11), um homem morreu após ser baleado por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba (SP). O caso ocorreu na Rua Corcovado, em frente ao Ipê Branco, durante patrulhamento nos conjuntos habitacionais Piracicaba 1, 2 e 3. Segundo as primeiras informações, os agentes avistaram uma mulher sendo agredida pelo ex-companheiro e intervieram para prestar socorro. Durante a abordagem, o indivíduo teria avançado contra os agentes com uma faca. Diante da ameaça, a equipe efetuou disparos contra o agressor, que tentou fugir para uma área de mata, mas foi atingido e morreu no local. A mulher foi socorrida com ferimentos de faca para um hospital da cidade. O policiamento ainda está no local e a ocorrência será devidamente investigada pela Polícia Civil.

