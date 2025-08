Homem morre após ser atropelado por três veículos em Limeira Foto: Wagner MorenteNo início da manhã desta terça-feira (5), por volta das 6h, um grave... Portal Veloz|Do R7 05/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Wagner MorenteNo início da manhã desta terça-feira (5), por volta das 6h, um grave acidente resultou na morte de um homem de 43 anos na Rua Ana Peccin de Gaspari, em Limeira, no sentido bairro-centro. De acordo com informações apuradas no local, a vítima caiu da bicicleta que conduzia e, em seguida, foi atropelada por um veículo ainda não identificado, cujo condutor fugiu sem prestar socorro. Na sequência, um motociclista que não percebeu o homem caído na via acabou passando por cima da vítima. O motociclista caiu, mas sofreu apenas ferimentos leves.

