Incêndio destrói residência que também funcionava como comércio no Jardim Palmeiras; animais foram resgatados O salvamento dos animais foi possível graças à rápida atuação dos agentes Um incêndio de... Portal Veloz|Do R7 02/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O salvamento dos animais foi possível graças à rápida atuação dos agentes. Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência na Rua Horácio Severino, no Jardim Palmeiras, na noite deste sábado (3). O imóvel, que também funcionava como um ponto comercial, estava vazio no momento do incidente. Apesar da gravidade do fogo, ninguém ficou ferido.

Para mais detalhes sobre este incidente e o resgate dos animais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Briga termina com uma pessoa baleada na Rua Cunha Bastos, no centro de Limeira

Promotoria da Espanha pede dois anos e meio de prisão para jogador do Real Madrid

Ucrânia ataca refinarias de petróleo russas em retaliação a bombardeios