Inter de Limeira enfrenta a Francana neste sábado (21) pela Copa Paulista Reprodução/Inter de LimeiraO Leão volta a campo neste sábado (21) pela Copa Paulista. O jogo... Portal Veloz|Do R7 20/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 12h17 )

Reprodução/Inter de LimeiraO Leão volta a campo neste sábado (21) pela Copa Paulista. O jogo será contra a Francana, às 16h, no Estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca (SP). A Copa Paulista é uma competição importante para as equipes do estado, pois garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. O vice-campeão fica com a vaga restante.

