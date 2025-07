Internacionalização do Aeroporto de Sorocaba é aprovada pela Receita Federal Foto: Prefeitura de SorocabaPara finalização do processo, o município agora aguarda a aprovação da Agência... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaPara finalização do processo, o município agora aguarda a aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que deve ocorrer nos próximos dias. A Prefeitura de Sorocaba tomou conhecimento, na tarde nesta terça-feira (15), de Ato Declaratório Executivo da Receita Federal, publicado no Diário Oficial da União, em que o órgão autoriza a internacionalização do Aeroporto Estadual “Bertram Luiz Leupolz” para fins de manutenção de aeronaves. Atualmente, o local é administrado pela Rede VOA SP.

