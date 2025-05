Ipem-SP alerta sobre cuidados na compra de produtos para o Dia das Mães A comemoração do Dia das Mães se aproxima e o consumidor precisa ficar atento nas... Portal Veloz|Do R7 10/05/2025 - 08h47 (Atualizado em 10/05/2025 - 08h47 ) twitter

A comemoração do Dia das Mães se aproxima e o consumidor precisa ficar atento nas compras de produtos têxteis. As alergias são apenas alguns dos problemas ocasionados por produtos inadequados. Por este motivo, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, com a finalidade de promover a confiança nas relações de consumo, alerta sobre os cuidados necessários na compra destes itens, inclusive, os eletrodomésticos.

Para saber mais sobre como garantir uma compra segura e consciente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

