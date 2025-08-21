Javier Milei e irmã são denunciados por corrupção em contratos médicos Tomas Cuesta/Getty ImagesO presidente da Argentina, Javier Milei, e sua irmã, Karina Milei, que ocupa... Portal Veloz|Do R7 21/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h39 ) twitter

Tomas Cuesta/Getty ImagesO presidente da Argentina, Javier Milei, e sua irmã, Karina Milei, que ocupa o cargo de secretária-geral da Presidência, foram denunciados por corrupção em contratos de fornecimento de medicamentos ligados à Agência Nacional de Deficiência (Andis).

