Jogador do Bragantino em estado gravíssimo em Americana é filho de ex-atacante do Corinthians e da seleção

Internado em estado gravíssimo do Hospital Municipal de Americana (SP), o atacante Pedro Severino, de 19 anos, e que atualmente joga no Bragantino é filho do ex-atacante Lucas Severino que passou por equipes como Athletico-PR, Corinthians e defendeu a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2000, na Austrália. A unidade de saúde decretou a morte cerebral do atleta, que se envolveu em acidente de carro na madrugada de terça-feira (4), na Rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa e entender todos os detalhes dessa triste situação.

