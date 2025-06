Jundiaí confirma primeiro caso de chikungunya em 2025; paciente foi infectada em viagem ao Mato Grosso Doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti preocupa autoridades; cidade monitora outros 10 casos suspeitos A... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, registrou o primeiro caso confirmado de chikungunya neste ano. A informação foi divulgada pela Prefeitura nesta sexta-feira (27). Segundo a Vigilância Epidemiológica do município, a paciente é uma mulher de 66 anos que contraiu o vírus durante uma viagem ao estado do Mato Grosso.

Para mais detalhes sobre este caso e as medidas de prevenção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas contra o mosquito: 11º Mutirão visita imóveis em seis bairros neste sábado, 28 de junho

GCM apreende mais de 600 flaconetes de cocaína no Parque Hipólito, em Limeira

Nova Europa em Campinas recebe Consultório Veterinário Móvel a partir de segunda-feira