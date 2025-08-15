Justiça da Paraíba autoriza novas buscas e apreensões em imóveis do influenciador Hytalo Santos
A Justiça da Paraíba autorizou novas buscas e apreensões em imóveis do influenciador Hytalo Santos. Com a decisão, o companheiro dele, também passou a ser investigado no processo de exploração de menores. Os imóveis ficam em João Pessoa.
