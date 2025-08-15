Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Justiça da Paraíba autoriza novas buscas e apreensões em imóveis do influenciador Hytalo Santos

A Justiça da Paraíba autorizou novas buscas e apreensões em imóveis do influenciador Hytalo Santos....

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A Justiça da Paraíba autorizou novas buscas e apreensões em imóveis do influenciador Hytalo Santos. Com a decisão, o companheiro dele, também passou a ser investigado no processo de exploração de menores. Os imóveis ficam em João Pessoa.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.