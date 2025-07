Justiça mantém proibição ao serviço de mototáxi em São Paulo A Justiça de São Paulo manteve a proibição do serviço de mototáxi na capital. A utilização desse... Portal Veloz|Do R7 23/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h18 ) twitter

Portal Veloz

A Justiça de São Paulo manteve a proibição do serviço de mototáxi na capital. A utilização desse serviço pode resultar em penalidades para os usuários e motociclistas. Empresas de aplicativo buscam a liberação do serviço, enquanto a prefeitura afirma que isso aumentaria o número de acidentes e mortes. Estudos da Secretaria de Mobilidade Urbana respaldam essa posição. Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), os estudos demonstram que o transporte de passageiros em moto é muito perigoso. Só no ano passado, 483 pessoas morreram em acidentes causados por motos na cidade.

