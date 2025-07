Latrocínio de jovem de 22 anos é registrado em Hortolândia Na manhã desta terça-feira (29), uma jovem de 22 anos foi vítima de um latrocínio... Portal Veloz|Do R7 29/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h18 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (29), uma jovem de 22 anos foi vítima de um latrocínio – roubo seguido de morte – no Jardim Nova Europa, em Hortolândia. Segundo informações, ela morava com amigos e estava a caminho do trabalho no momento do crime.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

