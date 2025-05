Leilão de maio da Receita Federal em São Paulo tem smartphones, notebooks, videogames e veículos Receita Federal realiza leilão eletrônico com centenas de produtos apreendidos A Receita Federal em São... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Receita Federal realiza leilão eletrônico com centenas de produtos apreendidos. A Receita Federal em São Paulo promove, no próximo dia 28 de maio, um novo leilão eletrônico com diversas mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os itens disponíveis estão produtos que chamam a atenção tanto de pessoas físicas quanto jurídicas: notebooks, tablets, smartphones, smartwatches, videogames, câmeras, equipamentos de som, fones de ouvido, roteadores, ferramentas, utensílios domésticos, scooters elétricas, automóveis, caminhões e até veículos para sucata.

Não perca a oportunidade de participar desse leilão incrível! Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes.

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeito de Campinas participa da apresentação do PDUH 2040, para o desenvolvimento em São Paulo

Idosa capota carro após cochilar ao volante em curva na área rural de Limeira

Motocicleta furtada é localizada em matagal e devolvida ao proprietário em Limeira