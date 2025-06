Licitação para instalação de 14 sistemas de saneamento na zona rural de Piracicaba é homologada Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento... Portal Veloz|Do R7 03/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, homologou licitação para a substituição do saneamento rural com a instalação de 14 sistemas de tratamento de esgoto domiciliares (fossas biodigestoras), em áreas localizadas nas Microbacias do Ribeirão dos Marins e do Ribeirão Congonhal.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no meio ambiente consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Filha esfaqueia mãe após briga no Regina Bastelli em Limeira

Banco do Povo de Sumaré injeta mais de R$ 70 mil na economia local e reforça apoio ao pequeno empreendedor

Ceprocamp recebe equipamentos de tecnologia assistiva para alunos com deficiência visual