Limeira ganhará hotel ibis com investimento de R$ 44 milhões

Empreendimento terá 128 apartamentos e 6 salões comerciais. O prefeito de Limeira, Murilo Félix, participou nesta quarta-feira (27) do lançamento oficial de um novo empreendimento hoteleiro no município. Trata-se de um hotel da bandeira ibis, parte do portfólio da Accor, líder global em hospitalidade, que está sendo construído às margens da Rodovia Limeira-Piracicaba e receberá investimentos de R$44 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse importante investimento para Limeira!

