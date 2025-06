Limeira registra mais dois óbitos por dengue; total de mortes pela doença sobe para seis A Secretaria de Saúde de Limeira confirmou na tarde desta segunda-feira (16) mais duas mortes... Portal Veloz|Do R7 17/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 07h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Secretaria de Saúde de Limeira confirmou na tarde desta segunda-feira (16) mais duas mortes por dengue. As vítimas são duas mulheres, de 37 e de 63 anos, ambas com comorbidades. Os dois óbitos foram registrados em 14 de maio – não há parentesco entre as vítimas. Com esses dois novos casos, o total de mortes em decorrência da doença agora em 2025 sobe para seis. Há, ainda, 19 óbitos em investigação, outros 12 foram descartados. Desde o início do ano, o município contabiliza 25.844 notificações de dengue. Desse total, 14.511 aguardam resultado de exame laboratorial, 8.393 foram descartados e 2.940 receberam confirmação.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Sanasa inicia hoje o envio de aviso de manutenção programada via SMS

Antiga Unimep acumula sujeira, focos de dengue e preocupa população

Fazer rico contribuir mais causa ‘confusão política’, diz Rui Costa sobre mudanças no IR e IOF