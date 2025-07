Matheus Costa é o novo treinador do Guarani Foto: Reprodução/GuaraniO Guarani Futebol Clube informou que fechou a contratação do técnico Matheus Costa, que... Portal Veloz|Do R7 30/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Reprodução/GuaraniO Guarani Futebol Clube informou que fechou a contratação do técnico Matheus Costa, que estava no Ypiranga, para a sequência da temporada. Experiente no Brasileiro da Série C, o profissional de 38 anos assinou um pré-contrato na manhã desta segunda-feira (28) e deixa o clube gaúcho na sexta posição do campeonato e a nove rodadas em sequência no G8. Ele chega ao Bugre acompanhado do auxiliar Leandro Nieheus.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova fase do Guarani!

Leia Mais em Portal Veloz:

Atropelamento de pedestre é registrado na Rodovia Santos Dumont em Campinas

40º “Mutirão de Empregos Sorocaba” reúne mais de 3 mil vagas de trabalho

Cidade de São Paulo bate recorde de menor nível de umidade no ar no ano nesta terça (29) com 14%