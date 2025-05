MC Ryan danifica gramado do Estádio do XV em Piracicaba ao fazer “cavalo de pau” com Lamborghini e é preso Na noite deste sábado (10), durante um evento realizado no Estádio Municipal Barão de Serra... Portal Veloz|Do R7 10/05/2025 - 09h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 09h06 ) twitter

Na noite deste sábado (10), durante um evento realizado no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba, o cantor MC Ryan protagonizou um ato de desrespeito tanto ao patrimônio público quanto à cidade e seus moradores. Pouco antes de subir ao palco, o artista acessou o gramado com uma Lamborghini, realizando manobras arriscadas, como o “cavalo de pau”, o que causou danos significativos à estrutura do campo. O local, que é mantido com recursos públicos, é um dos espaços esportivos mais tradicionais da cidade.

